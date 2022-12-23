«Локомотив» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.70.
«Локомотив» во время паузы очень серьёзно работал над физикой. Команды Никитина традиционно выглядят тяжело после перерывов, и нынешняя ситуация – не исключение. 50 минут играть на ничью с ХК «Сочи» — это нужно умудриться. Затем была тяжёлая победа над «Ак Барсом» и вот сейчас в гости приезжает ЦСКА.
ЦСКА распылялся на участие лидеров в Кубке Первого канала, походами в Зал славы и так далее. В понедельник в Минске красно-синие 40 минут из 60 были не похожи сами на себя и сломили хозяев лишь в концовке за счёт индивидуального мастерства. В среду они сумели вырвать победу в Санкт-Петербурге, так что в Ярославль прибыли в отличном настроении.
Для Никитина матч будет сверхпринципиальным. Думаю, что града шайб мы не увидим, а потому ставку тотал меньше 5 шайб проиграть будет сложно».
Экспресс с коэффициентом 5.89.
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Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.90.
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