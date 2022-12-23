МЧМ-2023: кто участвует, календарь матчей, когда начало

26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионата мира по хоккею до 20 лет. Участие в нём примут 10 стран, но без сборной России, которую отстранили. Вместо россиян на турнир поедет Латвия.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Участники поделены на две группы.

Группа А:

Канада;

Чехия;

Швеция;

Германия;

Австрия.

Группа В:

США;

Финляндия;

Швейцария;

Латвия;

Словакия.

Матчи группового этапа пройдут с 26 декабря по ночь 1 января. В день открытия встретятся Финляндия и Швейцария.

Экспресс с коэффициентом 7.01.

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Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.

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Прогноз на матч «Вашингтон» — «Виннипег» с коэффициентом 3.90.