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МЧМ-2023: кто участвует, календарь матчей, когда начало

МЧМ-2023: кто участвует, календарь матчей, когда начало
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26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионата мира по хоккею до 20 лет. Участие в нём примут 10 стран, но без сборной России, которую отстранили. Вместо россиян на турнир поедет Латвия.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Участники поделены на две группы.

Группа А:

  • Канада;
  • Чехия;
  • Швеция;
  • Германия;
  • Австрия.

Группа В:

  • США;
  • Финляндия;
  • Швейцария;
  • Латвия;
  • Словакия.

Матчи группового этапа пройдут с 26 декабря по ночь 1 января. В день открытия встретятся Финляндия и Швейцария.

Экспресс с коэффициентом 7.01.

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