МЧМ-2023: кто участвует, календарь матчей, когда начало
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26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионата мира по хоккею до 20 лет. Участие в нём примут 10 стран, но без сборной России, которую отстранили. Вместо россиян на турнир поедет Латвия.
Участники поделены на две группы.
Группа А:
- Канада;
- Чехия;
- Швеция;
- Германия;
- Австрия.
Группа В:
- США;
- Финляндия;
- Швейцария;
- Латвия;
- Словакия.
Матчи группового этапа пройдут с 26 декабря по ночь 1 января. В день открытия встретятся Финляндия и Швейцария.
Экспресс с коэффициентом 7.01.
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