Чемпионат мира по хоккею до 20 лет: расписание матчей, когда начало

26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею до 20 лет. Участие в нём примут 10 стран, но без сборной России, которую отстранили. Вместо россиян на турнир поедет Латвия.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Расписание матчей группового этапа МЧМ-2023 (время мск):

26 декабря

19:00 Финляндия – Швейцария;

21:30 Швеция – Австрия.

27 декабря

0:00 Латвия – США;

2:30 Чехия – Канада;

19:00 Финляндия – Словакия;

21:30 Швеция – Германия.

28 декабря

0:00 Латвия – Швейцария;

2:30 Чехия – Австрия.

29 декабря

0:00 Словакия – США;

2:30 Германия – Канада;

19:00 Финляндия – Латвия;

21:30 Швеция – Чехия.

30 декабря

0:00 Швейцария – США;

2:30 Австрия – Канада;

19:00 Словакия – Латвия.

31 декабря

0:30 Германия – Австрия;

19:00 Швейцария – Словакия;

21:30 Германия – Чехия.

1 января

0:00 Финляндия – США;

2:30 Швеция – Канада.

Экспресс с коэффициентом 5.01.

Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.

Макдэвид первым в сезоне НХЛ забил 30 голов.

Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.