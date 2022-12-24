Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Чемпионат мира по хоккею до 20 лет: расписание матчей, когда начало

Чемпионат мира по хоккею до 20 лет: расписание матчей, когда начало
Комментарии

26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею до 20 лет. Участие в нём примут 10 стран, но без сборной России, которую отстранили. Вместо россиян на турнир поедет Латвия.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Расписание матчей группового этапа МЧМ-2023 (время мск):

26 декабря

  • 19:00 Финляндия – Швейцария;
  • 21:30 Швеция – Австрия.

27 декабря

  • 0:00 Латвия – США;
  • 2:30 Чехия – Канада;
  • 19:00 Финляндия – Словакия;
  • 21:30 Швеция – Германия.

28 декабря

  • 0:00 Латвия – Швейцария;
  • 2:30 Чехия – Австрия.

29 декабря

  • 0:00 Словакия – США;
  • 2:30 Германия – Канада;
  • 19:00 Финляндия – Латвия;
  • 21:30 Швеция – Чехия.

30 декабря

  • 0:00 Швейцария – США;
  • 2:30 Австрия – Канада;
  • 19:00 Словакия – Латвия.

31 декабря

  • 0:30 Германия – Австрия;
  • 19:00 Швейцария – Словакия;
  • 21:30 Германия – Чехия.

1 января

  • 0:00 Финляндия – США;
  • 2:30 Швеция – Канада.

Экспресс с коэффициентом 5.01.

Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.

Макдэвид первым в сезоне НХЛ забил 30 голов.

Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.

Экспресс на 24 декабря с коэффициентом 9.99: Ротенберг доволен, Скабелка расстроен Экспресс на 24 декабря с коэффициентом 9.99: Ротенберг доволен, Скабелка расстроен
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022