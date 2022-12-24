Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Нефтехимик»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1.5) за 2.22.

«Игорь Ларионов неплохо поработал со своими парнями во время каникул, ведь оба матча после выхода с них нижегородцы выиграли.

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Правда, соперники были отнюдь не из элиты, но ведь и «Нефтехимик» к элитариям не отнесёшь. На мой взгляд, определяющим фактом в предстоящем матче являются даже не текущие результаты соперников, которые, конечно же, у нижегородцев намного лучше, а весьма приличный домашний уклон в серии между ними.

Скажем, за десять последних междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Нижнем Новгороде, торпедовцы взяли семь матчей, а «Нефтехимик» — только три. Причём автозаводцы взяли четыре последних домашних междусобойчика, или семь из восьми последних.

Безусловно, лёгкой прогулки у подопечных Ларионова не будет. «Нефтехимик» в относительно свежем состоянии умеет цепляться за результат — и будет цепляться. Поэтому матч получится упорным и, скорее всего, с относительно небольшим количеством заброшенных шайб. Предположу тотал ниже 7.5 шайбы.

По итогам же этого матча «Торпедо» должно дома выиграть, причём сделать это в основное время и с преимуществом от двух шайб и более. Грубо говоря, нижегородцы должны укатать гостей. В принципе, в других компонентах у хозяев преимущества либо нет вовсе, либо оно незначительно. Но нижегородских скоростей достаточно возрастной «Нефтехимик» не выдержит, несмотря на всю свою свежесть».

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