«Торпедо» — «Нефтехимик»: прогноз Анатолия Емелина на встречу КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает свою ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Нефтехимик».

Ставка: победа «Торпедо» и тотал больше 5.5 шайбы за 3.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Нефтехимик» хотя и идёт последним на Востоке, но ещё не потерял шансы на попадание в плей-офф — а это значит, что в каждой встрече необходимо играть на победу. Сделать это в Нижнем Новгороде будет очень непросто. Мне вообще импонирует «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

Свой бесценный опыт один из лучших российских «центров» 80-90-х пытается передать своим подопечным, и «Торпедо», уверен, справится с первостепенной задачей попасть в топ-8 Западной конференции.

Уверенная победа над «Витязем» дома (4:0) доказывает, что «Торпедо» на правильном пути, а вот «Нефтехимик» допустил осечку в четверг в игре с командой «Куньлунь», уступив по буллитам.

На мой взгляд, предстоящий матч будет за «Торпедо». Скорее всего, игра получится результативной. Так что предложу двойную ставку «победа «Торпедо» + тотал больше 5.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 5.30.

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