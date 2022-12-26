Прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Барыс».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.01.

«Уже после завершения паузы соперники играли между собой. Было это в Казахстане, где «ястребы» достаточно спокойно и в рабочем порядке обыграли «Барыс» со счётом 3:1. Главным и в том, и в предстоящем омском матче следует считать тот факт, что «Авангард» без особого напряжения «сделал» в гостях очень и очень «домашнюю» команду.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда из Астаны львиную долю своих очков набирает в родных стенах, а на выезде выступает гораздо скромнее. И теперь уже проигравшему дома «Барысу» придётся играть в Омске, и всё будет для казахстанцев гораздо тяжелее.

Тем более что предыдущий матч и два очка достались жителям Астаны немалой ценой. Обыграть отнюдь не слабый «Автомобилист» удалось лишь в овертайме, а «Авангард» в этот самый момент вторые сутки отдыхал после победы над «Амуром». Причём победы домашней, после которой «ястребам» не понадобилось никуда ехать.

То есть спокойно отдохнувший и восстановившийся «Авангард», у которого к тому же действующая серия из трёх побед, принимает команду, не слишком хорошо играющую на выезде, да ещё прилично помотанную в предыдущем туре, после которого ей пришлось ехать в Омск.

Вывод. Очередная спокойная и «в рабочем порядке» победа «Авангарда» в матче с приличным количеством заброшенных шайб, то есть с тоталом, превышающим 5.5 шайбы. Победа эта будет одержана «ястребами» в основное время, и победят они с преимуществом от двух шайб».

Экспресс с коэффициентом 14.04.

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