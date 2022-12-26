«Металлург» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Магнитогорске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Трактор».

Ставка: победа «Металлурга» и тотал больше 5.5 шайбы за 3.54.

С самого начала сезона наш коллега Леонид Вайсфельд удивляется, как «Трактор» может находиться с такой игрой в таком месте турнирной таблицы. Матч предыдущего тура с «Динамо» показал, что мощностей у челябинцев хватает, но идёт эта мощность куда-то не туда. Бело-голубые практически преподнесли им победу на блюдечке с голубой каёмочкой, отдав и инициативу, и вообще чуть не бросив играть, поведя в счёте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И вроде бы «Трактор» этим воспользовался в полной мере. Но уже сам, поведя в счёте, словно бы перепугался содеянного. В итоге – очередное поражение, пусть и результативное, в овертайме, но там у «Трактора» вообще руки тряслись.

А теперь придётся играть в Магнитогорске, где один раз в этом сезоне «Трактор» уже проиграл. Ещё два раза он проиграл «Магнитке» дома. Если к этому добавить, что в тот момент, когда «Трактор» играл на «ВТБ-Арене», «Магнитка», что называется, «курила бамбук», проведя свой матч сутками ранее.

У «Магнитки» вопросов к игре немереное количество. Особенно после выхода с каникул. Оба матча с дальневосточниками уральцы выиграли «на тоненького», а «Сибири» и вовсе проиграли. «Трактор», конечно, будет ложиться костьми, «Магнитка» для него чрезвычайно принципиальный соперник. Судя по тому, как подопечные Воробьёва играют после паузы, «Магнитка» вначале немного подурит. Вполне возможно, «Трактор» будет даже вести в счёте, и это безобразие может продлиться даже два периода или больше.

В конце «Магнитка» всё равно включится и раскатает челябинцев. Получим мы достаточно весёлый по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, превышающим 5.5 шайбы. Но в итоге «Магнитка» возьмёт свои два очка, причём сделает это в основное время».

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