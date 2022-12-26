Прогноз Александра Елагина на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (0) за 3.32.

«Не сомневаюсь, что из 22 футболистов, которые появятся на поле в этот день, наибольшие аплодисменты достанутся вратарю — Мартинесу, который сыграл во всех матчах чемпионата мира и внёс огромный вклад в победу сборной Аргентины.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Он выиграл две серии пенальти и спас Аргентину в дополнительное время финала от поражения от Франции. До этого никогда за «Астон Виллу» не выступал чемпион мира.

Унаи Эмери, сменивший Стивена Джеррарда, сумел триумфально вернуться в АПЛ, сразу обыграв «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». «Ливерпуль» пока только на шестом месте. Если красные не хотят пролететь мимо Лиги чемпионов, то теперь очки терять просто нельзя. Дальше каждый матч будет сродни финалу.

«Астон Вилла» является удобным соперником для мерсисайдцев. Бирмингемцы проиграли в восьми из девяти последних очных встреч АПЛ. За 27 домашних матчей с «Ливерпулем» «Астон Вилла» проиграла 15 раз.

В Boxing Day хозяева выступают плохо. В 28 матчах в этот день они выиграли только восемь встреч, уступив в 16. С «Ливерпулем» «Вилла» встречалась в этот день лишь однажды и дома проиграла. «Ливерпуль» выиграл свои последние пять матчей в Boxing Day с общим счётом 15:0. Думаю, что Эмери по силам отобрать очки у «Ливерпуля».

Экспресс с коэффициентом 14.04.

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