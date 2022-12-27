«Металлург» — «Трактор»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто выиграл

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду «Трактор».

Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали гости.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На седьмой минуте первого периода счёт открыл Андрей Чибисов с передач Джоша Карри и Семёна Кошелева. Спустя 29 секунд восстановил равенство в счёте Теэму Пулккинен с передачи Михаила Горюнова-Рольгизера. На 13-й минуте периода вновь вывел хозяев вперёд Денис Зернов с передач Филиппа Майе и Николая Голдобина.

В начале второго периода упрочил преимущество «Металлурга» Николай Голдобин с передач Филиппа Майе и Брендана Лайпсика. На 18-й минуте второго периода сократил отставание в счёте Теэму Пулккинен с передач Роба Хэмилтона и Алексея Бывальцева.

На четвёртой минуте третьего периода счёт 3:3 сделал Сергей Калинин с передач Антона Бурдасова и Роба Хэмилтона. Спустя две минуты вывел гостей вперёд Никита Сошников с передач Антона Бурдасова и Алексея Бывальцева. На 14-й минуте четвёртую шайбу хозяев забросил Коди Кёрран с передач Владислава Ерёменко и Николая Голдобина.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Максима Шабанова.

Экспресс с коэффициентом 7.32.

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