«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

Завершился матч 17-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк».
Финальный свисток главного арбитра Пола Тирни зафиксировал победу команды Юргена Клоппа со счётом 3:1.
Счёт был открыт спустя пять минут после начала игры – защитник Эндрю Робертсон ассистировал Мохамеду Салаху, который нанёс точный удар по воротам Робина Ольсена. На 37-й минуте Вирджил ван Дейк удвоил преимущество красных, голевая передача на счету Салаха.
Хозяева сумели возродить интригу в матче – Олли Уоткинс сократил отставание «Астон Виллы» в счёте на исходе часа игры, однако на 81-й минуте Стефан Байчетич забил третий мяч мерсисайдцев.
Команда Юргена Клоппа набрала 25 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» (18) – на 12-й позиции.
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