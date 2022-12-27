Эксперты назвали фаворита в матче «Челси» — «Борнмут»

27 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Челси» — «Борнмут». Начало – в 20:30 мск.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Шансы «Борнмута» оцениваются в 9.70. На ничью дают коэффициент 5.50.
Букмекеры считают, что матч «Челси» – «Борнмут» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.06.
Экспресс с коэффициентом 7.55.
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Прогноз на матч «Челси» — «Борнмут» с коэффициентом 1.99.
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