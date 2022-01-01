«Ноттингем Форест» — «Челси»: ставка Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Челси».



Ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.64.



«Челси» в целом заслуженно переиграл «Борнмут», хотя в последние полчаса игры перестал играть и отдал инициативу скромному сопернику, за что вполне мог поплатиться. Вряд ли Грэм Поттер остался доволен игрой, всё-таки за исключением нескольких качественных атак и приличного уровня готовности, продемонстрированного парой-тройкой игроков вроде Маунта, Стерлинга и Хаверца, в остальном всё было довольно средне.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У «Фореста» не было никаких шансов в игре с «МЮ». Команда Стива Купера уступила во всех компонентах, разве что её болельщики в этот вечер переиграли своих коллег из Манчестера по певчему мастерству от первой и до последней минуты.



Сложно сказать, на что можно здесь будет рассчитывать хозяевам. В принципе, все свои три победы они одержали дома, причём над явно превосходящими по уровню соперниками – «Ливерпулем», «Вест Хэмом» и «Кристал Пэласом». Организованность, терпение, эффективность и удача – вот те компоненты, которые могут «Форесту» помочь вынести из игры хотя бы одно очко. При отсутствии хотя бы одного из них «Челси» наверняка одержит не слишком красивую победу на классе», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 9.00.



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