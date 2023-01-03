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«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.84.

«Манчестер Юнайтед» стал более качественно выглядеть после ухода из своего стана Криштиану Роналду и преобразился. Команда отлично вышла с паузы и добыла две сухих победы, показав отличный футбол как в обороне, так и в нападении. Манкунианцы наконец-то ворвались в топ-четыре таблицы, воспользовавшись осечкой «Тоттенхэма», и вряд ли станут останавливаться на достигнутом, имея сильный состав и отличные шансы завершить сезон «в призах».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Борнмута», то здесь всё довольно скромно, и клуб с трудом балансирует на грани зоны вылета, опережая её лишь на три балла. Команда после возобновления первенства не показала признаков прогресса, дважды уступила всухую и опускается всё ниже. Вряд ли гости смогут навязать борьбу такому грозному противнику на его поле.

На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно и никакой интриги ждать не стоит. «Манчестер Юнайтед» полон сил и выйдет на поле своего легендарного стадиона исключительно за тремя очками. «Борнмут» пока далёк от равной оппозиции с топами лиги, и я считаю, что гости крупно уступят по итогу, учитывая ощутимый перевес «красных дьяволов» по всем ключевым показателям», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 8.71.

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