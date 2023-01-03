«Лестер» — «Фулхэм»: ставка Артура Петросьяна на матч АПЛ 3 января

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Лестер» — «Фулхэм».
Ставка: обе забьют за 1.66.
«Брендану Роджерсу не позавидуешь. Команда явно движется не в том направлении, и ей ко всему прочему ещё и дико не везёт. Два автогола, травма ставшего основным нападающим Патсона Даки, пять других игроков основы в лазарете…
Лучшие прогнозы на сегодня.
Если у «Лестера» в двух постмундиальных турах ноль очков, то у «Фулхэма» все шесть. Команда Марку Силвы продолжает всех удивлять и с видимой лёгкостью набирать очки. Не сказать, что лондонцы демонстрируют что-то сверхъестественное, но той простоты и эффективности, которую они то и дело демонстрируют, оказывается достаточно.
Предположу, что голы мы увидим в исполнении обеих команд, а на исход ставить воздержусь – всё-таки совсем уж сбрасывать со счетов «Лестер», играющий дома, нельзя, поэтому проще здесь поставить на голы, которые наверняка будут», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 8.71.
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