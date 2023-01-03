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«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» всухую за 2.02.

«После чемпионата мира по три игры сыграли команды: по две в чемпионате и одну в Кубке лиги. «Манчестер» все свои три матча выиграл и ни одного гола не пропустил. «Борнмут» — наоборот: три матча проиграл и ни одного гола не забил.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не вижу, почему в этой игре будет иначе. Всё очевидно. Вопрос только в том, сколько «МЮ» забьёт. Мне кажется однозначным то, что «Юнайтед» победит и не пропустит. Поэтому моя первая ставка – это сухая победа «МЮ».

На команде очень благоприятно сказался уход Роналду, все теперь объединены одной целью. Команда играет надёжно. В последнем матче вышедший на замену Рашфорд принёс победу. В «Манчестере» появился коллектив, чего не хватало при Криштиану. Думаю, что в футбольном плане команда будет прибавлять», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 8.71.

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