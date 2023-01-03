«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» всухую за 2.02.
«После чемпионата мира по три игры сыграли команды: по две в чемпионате и одну в Кубке лиги. «Манчестер» все свои три матча выиграл и ни одного гола не пропустил. «Борнмут» — наоборот: три матча проиграл и ни одного гола не забил.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Не вижу, почему в этой игре будет иначе. Всё очевидно. Вопрос только в том, сколько «МЮ» забьёт. Мне кажется однозначным то, что «Юнайтед» победит и не пропустит. Поэтому моя первая ставка – это сухая победа «МЮ».
На команде очень благоприятно сказался уход Роналду, все теперь объединены одной целью. Команда играет надёжно. В последнем матче вышедший на замену Рашфорд принёс победу. В «Манчестере» появился коллектив, чего не хватало при Криштиану. Думаю, что в футбольном плане команда будет прибавлять», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 8.71.
Олич: переход Ловрена в «Лион» не стал большим удивлением.
Роналду жалел о переходе в «Ювентус» из «Реала».
Тренер «Аль-Насра» заявил, что хотел привезти в клуб Месси, а не Роналду.
- 3 января 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 января 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 января 2023
-
19:00