«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» за 2.47.



«В предыдущем туре «Авангард» порвал «на ветошь» «Автомобилист», причем сделал это в Екатеринбурге. С момента окончания паузы, связанной с Кубком Первого канала, «ястребы» идут по сезону как по Бродвею, и даже новогодние торжества на них особо не повлияли.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В Новосибирске омичам, конечно, будет непросто, гораздо тяжелее, чем в Екатеринбурге. Потому что «Сибирь», в отличие от «Автомобилиста», дно не пробивала, держится бодрячком и вгрызается в любого, с кем приходится играть. Не сомневаюсь, что вцепится и в «Авангард», но тут весь вопрос заключается в том, хватит ли силёнок держать так «ястребов» все 60 минут.



По моему разумению, нет, не хватит. И ближе к концу игры «Сибирь» ослабит челюсти, чем «Авангард» не применит воспользоваться. Не думаю, что нам следует ждать очень уж обильного на заброшенные шайбы матча, но и голевой «засухи», скорее всего, не предвидится. Предположу, что тотал в этом матче точно не зашкалит выше 7.5. А по итогам игры «ястребы» либо просто возьмут, либо выжмут или выдавят два очка из хозяев, причём сделают это даже в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.00.



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