«Ак Барс» — «Витязь»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал подмосковный «Витязь».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
Первый период прошёл без голов. На 35-й минуте Кирилл Панюков вывел казанцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Юдин и Кирилл Семёнов.
За 46 секунд до завершения второго игрового отрезка Станислав Галиев, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Ак Барса». Очки за передачи набрали Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов.
Эта победа стала для казанцев третьей подряд после возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера команды.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 9 января в гостях сыграет с «Сибирью». «Витязь» 8 января в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком».
Экспресс с коэффициентом 9.69.
Билялетдинов: Шипачёв может играть лучше.
Прогноз на матч «Монреаль» – «Сент-Луис» с коэффициентом 2.98.
Сборные России и Беларуси по хоккею не попали в составы групп МЧМ-2024.
Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Колорадо» с коэффициентом 2.13.
- 7 января 2023
-
08:15
-
07:45
-
07:15
- 6 января 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 января 2023
-
20:33
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 января 2023
-
20:00
-
19:30