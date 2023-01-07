«Сибирь» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск.
Ставка: «Сибирь» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.70.
«Минчане понемногу обретают себя и возвращаются в большой хоккей. На сегодняшний день они вернулись настолько, что уже побеждают вопреки всему во Владивостоке. Теперь, на границе зоны плей-офф Западной конференции, они на пару с «Северсталью» затеяли весёлую игру, к которой того и гляди присоединится московский «Спартак». В общем, «зубрам» нужны очки, теперь уже, чтобы снова не вылететь из зоны плей-офф, и очки эти надо будет брать в Новосибирске.
А как их брать в Новосибирске, где «Сибирь» настолько хороша, что на радость всему Екатеринбургу останавливает победную поступь «Авангарда», ломая «ястребам» победную серию на девятом матче? Причём «Авангард» был обыгран совершенно по делу, что говорит о текущем состоянии «Сибири».
Таким образом, возвращающееся к жизни минское «Динамо» будет в Новосибирске добывать очки у «Сибири», которая с самого начала сезона «живее всех живых» и в текущем сезоне уже успела разок выиграть в Минске.
Очевидно, что матч будет упорным и, следовательно, малорезультативным и его тотал точно не превысит 6.5 шайбы. В прогнозе своём я всё-таки немного перестрахуюсь и предположу, что по итогам матча «Сибирь» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время».
Экспресс с коэффициентом 9.69.
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