«Сибирь» — «Динамо» Минск: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча

7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 13:30 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканалах KHL и KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу новосибирцев в основное время можно с коэффициентом 1.86. На победу минчан эксперты предлагают коэффициент — 4.00.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 13.0.

Экспресс с коэффициентом 9.69.

Прогноз на матч «Монреаль» – «Сент-Луис» с коэффициентом 2.98.

Овечкин повторил национальный рекорд по матчам в НХЛ.

Юдин: сборная России могла бы запросто обыграть Канаду на МЧМ-2023.

Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Колорадо» с коэффициентом 2.13.