«Сибирь» — «Динамо» Минск: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча

7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 13:30 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканалах KHL и KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу новосибирцев в основное время можно с коэффициентом 1.86. На победу минчан эксперты предлагают коэффициент — 4.00.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 13.0.
Экспресс с коэффициентом 9.69.
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