«Монца» — «Интер»: прогноз на матч Серии А

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Монца» — «Интер».
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.50.
«Монца» за весьма короткий отрезок времени после дебюта в Серии А зарекомендовала себя крепкой командой среднего уровня. Хозяева выдержали первый месяц адаптации, справившись с серией в пять поражений, и немного поправили результаты. В пяти последних матчах на своём поле бело-красные одержали четыре победы и уступили только «Болонье» с минимальным счётом (1:2). Стоит отметить, что на протяжении двух туров «Монца» не проигрывает, а также стабильно забивает хотя бы один гол.
В шести последних встречах не удалось пробить лишь оборону «Эмполи» (0:1), который умело оборонялся всей командой. «Интер», естественно, так действовать не будет, ведь в этой игре он является очевидным фаворитом. Подопечные Индзаги тоже вернулись на победный путь и в первом же туре после чемпионата мира обыграли на выезде «Наполи».
В целом гости одержали семь побед в восьми матчах, благодаря чему вернулись в зону Лиги чемпионов — и не намерены терять очки с новичком. В атаке у них безграничные ресурсы. «Монца» едва ли уйдёт с поля без гола, поэтому мячей должно быть много. Тотал больше 3.5 мяча идёт с коэффициентом 2.50.
Экспресс с коэффициентом 9.69.
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