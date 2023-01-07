«Монца» — «Интер»: во сколько начало, где смотреть онлайн, по какому каналу покажут

7 января состоится матч 17-го тура Серии А «Монца» – «Интер». Начало – в 22:45 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на Серию А.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Шансы команды из пригорода Милана оцениваются аналитиками в 5.65. Поставить на ничью предлагают за 4.40.

Букмекеры считают, что матч «Монца» – «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.29.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Экспресс с коэффициентом 9.69.

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