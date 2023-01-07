«Фиорентина» — «Сассуоло»: прогноз на матч чемпионата Италии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Сассуоло».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

Лучшие прогнозы на Серию А.

«Фиорентина» особенно сильна в домашних матчах. На «Артемио Франки» хозяева не боятся играть в свой футбол с любым соперником — другое дело, что не всегда получается удачно. То оборона подведёт, как в матчах с «Интером» и «Лацио», то реализация моментов испортит результат.

«Нероверди» в последнее время зачастили с результативными матчами. Эта команда и сама старается играть в атакующий футбол, и даёт это делать сопернику. С выездными матчами у «Сассуоло» беда — четыре поражения подряд. Исправить такую ситуацию на поле «Фиорентины» будет тяжело.

Хозяева смотрятся лучше своего оппонента, плюс очень ненадёжная оборона «Сассуоло» тут явно не сможет отыграть идеально. Очень вероятен обмен голами, но на этом команды не остановятся. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 9.69.

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