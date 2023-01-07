«Вильярреал» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал» Мадрид в 16-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: тотал 2-го тайма больше 1-го за 1.93.
«Реал» вернул себе лидерство в чемпионате, потому что «Барса» потеряла очки в каталонском дерби.
В предыдущем сезоне оба матча между этими командами завершились вничью 0:0. Не верю, что они в третий раз подряд сыграют с таким же счётом. Команды очень мало пропускают, но не хочется верить, что будет 0:0. Думаю, что, скорее всего, голы будут во втором тайме.
Веду к тому, что первый тайм будет осторожным и осмотрительным, а во втором мы увидим голы. Мой прогноз – тотал 2-го тайма больше 1-го».
Экспресс с коэффициентом 9.69.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 6.30.
В «Коринтиансе» подтвердили переход защитника Ренана в «Зенит».
Прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.80.
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