«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.36.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Третий раунд Кубка Англии. У обеих команд неважно идут дела в чемпионате. «Ливерпуль» вообще проиграл последний матч и уже на семь очков отстаёт от Лиги чемпионов. Пока цельной игры у команды нет, проблемы везде. Красные не могут забить, в защите не могут стабилизироваться.

«Вулверхэмптон» идёт на предпоследнем месте в АПЛ. Конечно, будут брошены все силы на то, чтобы остаться в АПЛ.

Думаю, в этой встрече будут большие изменения в составах. Жду много борьбы. Конечно, фаворит очевиден, но любые сюрпризы возможны.

Букмекеры прогнозируют много голов. Я с этим не согласен. Думаю, что превалировать будет именно борьба. Много голов мы не увидим».

Экспресс с коэффициентом 9.77.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

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