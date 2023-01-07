Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Баффало» — «Миннесота».

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.13.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

«Баффало» оправился после затяжного кризиса и выиграл в 9 из 12 последних встреч. Благодаря этому клуб поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Нью-Йорк Айлендерс», замыкающего зону плей-офф, составляет шесть очков, но при этом у «сабель» ещё три игры в запасе.

Ошибки в защитном блоке подопечные Дона Гранато с лихвой компенсируют производительной игрой впереди. Тейдж Томпсон с одноклубниками наносят в среднем по 32 удара в створ ворот соперника и забивают по 3,94 гола за игру — лучший показатель результативности в лиге.

25-летний американский форвард на отрезке в последние 12 игр забросил 15 шайб и отдал восемь результативных передач. Он занимает второе место в списке снайперов и третье в таблице бомбардиров НХЛ, набрав за 36 игр 55 очков — 30+25. К слову, Кирилл Капризов набрал лишь 47 (22+25) очков и замыкает топ-10 в обоих списках.

«Миннесота» также ощутимо прибавила. За последние 20 игр она потерпела поражения в пяти встречах. Команда добилась стабилизации результатов в первую очередь за счёт повышения надёжности игры в обороне. На этом отрезке вратари пропустили лишь 49 шайб. Только восемь клубов пропускают меньше.

При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 2.13.

Экспресс с коэффициентом 9.77.

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