«Ювентус» — «Удинезе»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

7 января завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Удинезе». Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине.

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Стартовый свисток главного арбитра матча Маттео Маркетти прозвучал в 20:00 мск.

Первый тайм встречи завершился без голов. Несмотря на преимущество домашнего стадиона, подопечные Массимилиано Аллегри не смогли доминировать над соперником, уступив во владении.

Во втором тайме «Ювентус» уже больше держал мяч у себя, однако опасных моментов команда создала столько же, сколько и «Удинезе». Однако в самом конце встречи именно хозяевам улыбнулась удача.

На 86-й минуте крайний защитник Данило реализовал голевой момент после передачи Федерико Кьезы и принёс своей команде победу — 1:0.

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