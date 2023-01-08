Прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ «Трактор» — ЦСКА

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — ЦСКА.
Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.65.
«ЦСКА у нас, конечно, один из лидеров сезона, действующий обладатель Кубка Гагарина, и прочая, и прочая, и имя этого клуба надо произносить с придыханием и предварительно встав – тут всё понятно. Между прочим, последний отрезок чемпионата и ЦСКА, и «Трактор» прошли одинаково, одержав по четыре победы в пяти последних матчах.
Даже такой результат пока не позволяет челябинцам подняться выше предпоследнего места на Востоке, и конкуренция за попадание в плей-офф там практически зверская.
То есть спокойной жизни армейцам в Челябинске не видать. Быть может, «Трактор» играет не очень хорошо, но не давать играть соперникам он в этом сезоне более или менее научился. Москвичи, безусловно, сами большие мастера поиграть в «усушку-утруску» и на взаимное умучивание, я бы даже сказал, гурманы.
Соперники будут не столько созидать, сколько мешать созидать другим. Так, скорее всего, и доедут до финальной сирены, которая вполне может стать лишь прелюдией к самому интересному.
Поскольку «Трактор» будет вгрызаться в результат всем, что у него есть, то позволю себе достаточно наглый прогноз, что хозяева в предстоящем матче наберут минимум одно очко. То есть не проиграют в основное время, а дальше – как повезёт».
Экспресс с коэффициентом 5.74.
Главный тренер «Коламбуса»: Марченко всегда работает.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 2.62.
Главный тренер «Тампы»: Кучеров — один из лучших игроков в НХЛ.
Прогноз на матч «Металлург» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.65.
- 8 января 2023
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
08:45
-
08:20
-
08:00
-
06:45
-
05:45
-
04:45
-
03:45
- 7 января 2023
-
22:30
-
21:45
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
17:45
-
17:15