Прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ «Трактор» — ЦСКА

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — ЦСКА.

Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.65.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«ЦСКА у нас, конечно, один из лидеров сезона, действующий обладатель Кубка Гагарина, и прочая, и прочая, и имя этого клуба надо произносить с придыханием и предварительно встав – тут всё понятно. Между прочим, последний отрезок чемпионата и ЦСКА, и «Трактор» прошли одинаково, одержав по четыре победы в пяти последних матчах.

Даже такой результат пока не позволяет челябинцам подняться выше предпоследнего места на Востоке, и конкуренция за попадание в плей-офф там практически зверская.

То есть спокойной жизни армейцам в Челябинске не видать. Быть может, «Трактор» играет не очень хорошо, но не давать играть соперникам он в этом сезоне более или менее научился. Москвичи, безусловно, сами большие мастера поиграть в «усушку-утруску» и на взаимное умучивание, я бы даже сказал, гурманы.

Соперники будут не столько созидать, сколько мешать созидать другим. Так, скорее всего, и доедут до финальной сирены, которая вполне может стать лишь прелюдией к самому интересному.

Поскольку «Трактор» будет вгрызаться в результат всем, что у него есть, то позволю себе достаточно наглый прогноз, что хозяева в предстоящем матче наберут минимум одно очко. То есть не проиграют в основное время, а дальше – как повезёт».

Экспресс с коэффициентом 5.74.

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Главный тренер «Тампы»: Кучеров — один из лучших игроков в НХЛ.

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