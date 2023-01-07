«Трактор» — ЦСКА. Фёдоров преследует одну цель

В случае победы армейцы могут занять второе место и стать ближе к СКА.

8 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — ЦСКА. Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу гостей. Поставить на победу челябинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.00, а шансы москвичей оценены в 2.30. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — ЦСКА 8 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Трактор» — ЦСКА не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.34, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» — ЦСКА (08.01.2023)

8 января в КХЛ пройдёт девять матчей. В одном из них на льду стадиона «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске местный «Трактор» примет ЦСКА. Первое вбрасывание запланировано на 14:30 мск. В текущем сезоне клуб из Москвы обыграл «медведей» на своём льду. Смогут ли челябинцы взять реванш? Разбираемся вместе.

«Трактор» в текущем розыгрыше КХЛ крайне нестабилен. За 48 игр команда Анвара Гатиятулина набрала лишь 46 очков и располагается на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. За последнее место в зоне плей-офф ведётся нешуточная борьба. Сразу четыре клуба претендуют на него. Челябинцы уступают «Барысу» лишь по дополнительным показателям.

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«Белые медведи» в последнее время активизировались. Они выиграли в четырёх из пяти предыдущих матчей, но крупно уступили СКА (3:9). Тем самым появился слух об отставке тренера. Среди потенциальных кандидатов на замену многие называют Алексея Жамнова.

Ко встрече с ЦСКА подопечные Анвара Гатиятулина подходят в приподнятом настроении. Они реабилитировались победой в матче с «Автомобилистом» (4:3 Б). Примечательно, что «белые медведи» нанесли в два с половиной раза меньше ударов в створ ворот соперника, но Антон Бурдасов с одноклубниками оказались точнее.

«Белые медведи» сравнительно лучше действуют в защите, чем в атаке. Хотя тренер в последнее время критиковал игроков за потерю концентрации в обороне под конец встречи. В частности, домашний матч с «Автомобилистом» при счёте 3:1 был переведён в овертайм, а после в серию буллитов, а всё из-за двух пропущенных шайб на последних трёх минутах.

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ЦСКА в последнее время играет отдельными сериями. Армейцы выиграли в 7 из 12 последних игр. Стоит отметить, что все пять поражений команда Сергея Фёдорова потерпела во встречах с клубами из топ-8 сводной таблицы КХЛ — «Авангардом» (2:3), «Металлургом» (1:2), «Торпедо» (2:4), «Локомотивом» (1:3) и московским «Динамо» (1:2).

ЦСКА по итогам 46 игр набрал 65 очков и занимает третье место на Западе. Отставание от лидера конференции составляет 11 очков. Армейцы выиграли в четырёх последних матчах подряд. Удалось обыграть СКА (3:1), «Локомотив» (2:1 ОТ) и московское «Динамо» (3:2 ОТ). Команда Сергея Фёдорова не просто взяла реванш у недавних обидчиков, а продемонстрировала свои турнирные амбиции.

Результаты подопечных Анвара Гатиятулина напоминают американские горки, только с крутыми спусками. ЦСКА выиграл в последних четырёх встречах. Мотивированная команда Сергея Фёдорова постарается продлить победную серию, несмотря на то что давно радует болельщиков результативным хоккеем. У «Трактора» слабая оборона. При таких раскладах стоит присмотреться к ставке на победу ЦСКА за 2.30.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — ЦСКА 8 января 2023 года

Команда Ильи Воробьёва в последних матчах продемонстрировала боевой характер, обыграв обидчиков. Москвичи активно играют у штрафной соперников и в показателе производительности уступают лишь СКА. В последнее время эффективность реализации моментов слегка просела, но, учитывая разницу кадровых потенциалов и опыта, сомнений в очередной победе красно-синих практически нет. Отсюда ставка на победу ЦСКА за 2.30.

Ставка: победа ЦСКА за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 9.77.

Прогноз на матч «Адмирал» — «Барыс» с коэффициентом 2.90.

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Прогноз на матч «Металлург» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.65.

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