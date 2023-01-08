«Трактор» — ЦСКА: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает свою ставку на матч КХЛ «Трактор» – ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Вслед за предновогодним взлётом у «Трактора» начались постновогодние проблемы: безоговорочное поражение от СКА, почти упущенная победа в матче с «Автомобилистом». А ведь впереди у челябинцев очень сложный календарь. По-хорошему терять очки вообще нельзя.

На чемпионов команда Гатиятулина выйдет как на плей-офф. В этом я вижу её шанс на победу. Всё-таки ЦСКА тоже выглядит неидеально, у команды хромают и реализация, и дисциплина в обороне. Да ещё и велик соблазн поберечься, не ломаться в матчах без большого турнирного значения.

Думаю, нас ждёт малорезультативный матч. Сушить игру «Трактор» любит, а в сверхответственных матчах – вдвойне. Так что моя ставка – тотал меньше 5 шайб».

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 2.62.

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Прогноз на матч «Металлург» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.65.