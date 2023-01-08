«Локомотив» — «Спартак»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

8 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу ярославцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63, а шансы москвичей оценены в 4.58. Заключить пари на ничью предлагается за 4.30.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 3.08, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.30. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 8.40.
Экспресс с коэффициентом 7.93.
Коваленко: готов пригласить Гашека на Донбасс, чтобы изменить его мнение.
Главный тренер «Тампы»: Кучеров — один из лучших игроков в НХЛ.
Марченко: я забиваю только по российским праздникам.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 2.62.
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