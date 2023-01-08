«Сампдория» — «Наполи»: трансляция матча, где смотреть онлайн, прямой эфир

8 января состоится матч 17-го тура итальянской Серии А «Сампдория» — «Наполи». Начало игры – в 20:00 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на Серию А.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44, а успех «Сампдории» оценивается аналитиками в 8.30. Ничья доступна за 5.00.

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.83, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.14.

На гол «Сампдории» дают коэффициент 1.16. Если забьёт «Наполи», сыграет коэффициент 1.73. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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