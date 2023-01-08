«Севилья» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на встречу 16-го тура Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» – «Хетафе» в 16-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка 1: обе забьют – нет за 1.60.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча и обе забьют – нет за 1.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бедствующая «Севилья» будет принимать «Хетафе». Команды недалеко друг от друга в таблице, их разделяют пять очков. «Севилья» по-прежнему в зоне вылета, и в чемпионате команда Сампаоли не побеждает уже шесть игр подряд. У «Хетафе» дела тоже складываются не лучшим образом. Он порезвился в кубковой встрече с «Леванте», но проиграл – 2:3.

Что интересного в матчах «Севильи» и «Хетафе» с точки зрения статистики, в восьми из девяти последних встреч доезжал вариант «обе забьют – нет». «Севилья» в последних шести матчах обыгрывала «Хетафе», при этом не пропускала. До этого дважды подряд побеждал «Хетафе» — также всухую. В последний раз команды забивали друг другу ещё в 2018 году.

Сейчас, учитывая состояние команд, положение в турнирной таблице, плотный график, думаю, скорее всего, продолжится тенденция, когда команды не забивают друг другу. Кто выиграет, не знаю. «Севилья» играет очень неровно. «Хетафе» также команда без особой стабильности.

Мой вариант – «обе забьют – нет» за 1.60. Можно пойти дальше – «обе забьют – нет и тотал меньше 2.5 мяча» за 1.84. Если брать последние шесть очных встреч, в четырёх такой вариант доезжал».

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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