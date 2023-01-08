«Милан» — «Рома»: прогноз Алексея Андронова на встречу Серии А

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Милан» — «Рома» в 17-м туре итальянской Серии А сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.98.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Матч, венчающий тур в Серии А, конечно, центральный и очень важный для всех преследователей «Наполи». «Милан» пока повыше находится, и от него надо отталкиваться, тем более он играет дома. После чемпионата мира, как мне кажется, «Милану» несколько тяжелее выходить на уровень. В товарищеских матчах они играли не слишком удачно, но первую официальную игру провели прилично.

«Рома» как раз не испытала больших проблем. Такое ощущение, что у Моуринью был какой-то план, как минимизировать нагрузку от мирового чемпионата. С интересом посмотрим встречу. Предсказывать результат в этой паре очень сложно.

Думаю, что самый логичный вариант ставки на этот матч – «обе забьют». Во-первых, Италия давно перестала быть чемпионатом имени счетов 1:0 или 0:0. Во-вторых, и у тех и у других неплохие возможности в атаке. Я полагаю, надо исходить из варианта «обе забьют», тем более дают очень хороший коэффициент – 1.98».

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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