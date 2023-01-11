«Реал» Мадрид — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид – «Валенсия» в полуфинале Суперкубка Испании.
Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.83.
«Реал» — последний победитель Суперкубка Испании, поэтому Карло Анчелотти заявил, что команда подойдёт со всей ответственностью к матчам в Саудовской Аравии.
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«Валенсия» – молодая и резкая команда. Обе команды проиграли свои последние матчи в чемпионатах.
«Реалу» не хватает надёжности в обороне, но нынешний «Реал», при отсутствии травмированных и достаточно хорошей форме всех своих лидеров, сильнее, чем нынешняя «Валенсия». В последних матчах «Реал», как правило, обыгрывал «Валенсию».
Если все пойдёт так, как должно пойти, то «Реал» спокойно обыграет эту «Валенсию» и выйдет в финал. Я бы взял победу «Реала» с форой (-1)», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 7.09.
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