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«Реал» Мадрид — «Валенсия»: прогноз Эдуарда Мора на игру Суперкубка Испании

«Реал» Мадрид — «Валенсия»: прогноз Эдуарда Мора на игру Суперкубка Испании
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Валенсия».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

«Полуфинал Суперкубка Испании. Встречи Суперкубка проходят в Саудовской Аравии. Как правило, отличаются результативностью.

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«Валенсия» плохо смотрится в последнее время, идёт в середине турнирной таблицы. В чемпионате уже рассчитывать не на что. Конечно, команда постарается завоевать трофей, чтобы спасти сезон и пробраться в финал.

В Суперкубке Испании часто бывают разные сюрпризы. Конечно, «Реал» – фаворит. Но мы видим, что команда проиграла последний матч сильному сопернику — «Вильярреалу». И проиграла по делу. После перерыва «бланкос» ещё не набрали оптимальную форму (хотя я не сомневаюсь, что наберут).

Безусловно, разница в классе огромная. Но именно в таком кубковом матче возможны любые сюрпризы. Поэтому не буду ставить на П1. При этом не сомневаюсь, что будет много голов. Ставлю на ТБ 2.5», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 7.09.

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