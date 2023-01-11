«Реал» Мадрид — «Валенсия»: прогноз Эдуарда Мора на игру Суперкубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Валенсия».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.
«Полуфинал Суперкубка Испании. Встречи Суперкубка проходят в Саудовской Аравии. Как правило, отличаются результативностью.
Лучшие прогнозы на футбол.
«Валенсия» плохо смотрится в последнее время, идёт в середине турнирной таблицы. В чемпионате уже рассчитывать не на что. Конечно, команда постарается завоевать трофей, чтобы спасти сезон и пробраться в финал.
В Суперкубке Испании часто бывают разные сюрпризы. Конечно, «Реал» – фаворит. Но мы видим, что команда проиграла последний матч сильному сопернику — «Вильярреалу». И проиграла по делу. После перерыва «бланкос» ещё не набрали оптимальную форму (хотя я не сомневаюсь, что наберут).
Безусловно, разница в классе огромная. Но именно в таком кубковом матче возможны любые сюрпризы. Поэтому не буду ставить на П1. При этом не сомневаюсь, что будет много голов. Ставлю на ТБ 2.5», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 7.09.
«Зенит» объявил о переходе Ренана и Ду Кейроса из «Коринтианса».
Скалони оценил шансы Месси сыграть на ЧМ-2026.
Мадридский «Атлетико» интересуется Мемфисом Депаем.
- 11 января 2023
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
- 10 января 2023
-
21:30
-
20:30
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00