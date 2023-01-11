«Локомотив» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Трактор».



Ставка: ТМ 5 за 1.80.



«Самый интересный матч дня. Обе команды будут рубиться по полной – как в плей-офф. У «Локомотива» после Нового года четыре поражения подряд, причём последнее – совсем уж позорное, дома от разваливающегося «Спартака». «Трактор» крайне неудачно провёл домашние матчи со СКА и ЦСКА, но при этом по потерянным очкам уже догнал восьмую команду Востока – «Барыс».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Обоим клубам кровь из носу нужна победа. И я бы посоветовал ставить на челябинцев. Всё-таки у них лидеры атаки в относительном порядке, а вот звёзды «Локомотива» почему-то забивать перестали. Да и тренерская модель Гатиятулина неудобна для Никитина. «Трактор» может забить пару шайб и наглухо закрыться, то есть сыграть в любимый хоккей наставника ярославцев. И вскрывать умелую защиту уральцев будет проблемой. Так что прогнозируем победу гостей в типичном низовом матче – даже четыре гола на двоих будут счастьем для болельщиков. А скорее всего, команды забьют ещё меньше. Тотал меньше пяти шайб», — сказал Плющев.



Экспресс с коэффициентом 7.09.



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