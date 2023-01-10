«Локомотив» — «Трактор». До плей-офф как до Китая пешком

11 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Трактор». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.80. На победу челябинцев эксперты предлагают коэффициент — 4.40.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Трактор» 11 января 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.89. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 14.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Трактор» Челябинск (11.01.2023)

На 11 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего четыре встречи регулярного чемпионата. Скромно, но скучать не придётся. Отдельное внимание стоит уделить игре ярославского «Локомотива» и челябинского «Трактора». Матч пройдёт на льду «Арены-2000» в Ярославле, а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

«Локомотив» в последних встречах показывает не лучший хоккей. Накануне клуб проиграл в матче со «Спартаком» (3:5). Это поражение стало четвёртым кряду для команды. Иван Чехович оформил дубль, Максим Шалунов забросил шайбу. Для него это 30-е набранное очко за 44 матча, он является лучшим бомбардиром команды.

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Игорь Никитин после матча высказался о том, что команда сама отдала победу. Радует, что впереди у «Локомотива» три встречи дома, и это шанс исправиться. Ярославцы занимают четвёртое место с 65 очками за 49 игр. Отставание от лидирующего СКА — 13 очков.

Статистика «Трактора» обратная той, что у «Локомотива». Клуб проиграл всего в двух из шести последних матчей. Накануне клуб уступил дома ЦСКА (1:2). Единственный гол за хозяев забил Антон Бурдасов — лучший бомбардир команды с 37 очками за 40 встреч. До этого клуб одержал победу во встрече с «Автомобилистом» (4:3 Б).

Челябинцы располагаются на 10-й строчке Восточной конференции, набрав 46 очков за 49 игр. Отставание от зоны плей-офф составляет всего два очка, поэтому всё ещё можно исправить. Вот только восьмое место — это единственное, за что ещё могут побороться челябинцы. До находящегося на седьмой строчке «Ак Барса» 11 очков.

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Клуб ждёт непростой соперник. История очных встреч насчитывает всего 32 матча, у «Локомотива» 18 побед, при 14 у «Трактора». В текущем сезоне дома ярославцы выиграли в 15 из 23 матчей дома. Челябинцы одержали победы в 7 из 22 встреч. Есть повод для хозяев легко набрать два очка с командой, которая очень плохо выступает на чужом льду.

Остановимся на победе «Локомотива» за 1.80. Коэффициент неплохой, а клуб очень мотивирован завершить серию поражений. Сил у команды хватает, а у гостей полно проблем, которые нужно решить. Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги последнего матча с ЦСКА (1:2) и сказал, что не сомневается в том, что челябинский клуб попадёт в плей-офф. Слишком громкое заявление!

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Трактор» 11 января 2023 года

Игорь Никитин сделает выводы и работу над ошибками, впереди ещё три домашних матча, где ярославцы играют отменно в этом сезоне. Анвар Гатиятулин в гостях плох, и в очных встречах выделить фаворита сложно. Однако сейчас хозяева смотрятся предпочтительнее, у них хороший костяк, мотивация не пустить соперника в плей-офф тоже присутствует. Потому проверим победу хозяев.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 6.62.

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