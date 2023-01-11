«Реал» — «Валенсия»: прогноз Егора Титова на матч Суперкубка Испании в Эр-Рияде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Валенсия» в 1/2 финала Суперкубка Испании сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.95.
«Начинается борьба за Суперкубок Испании. Все, конечно, ждут финала «Реал» — «Барселона», но пока нельзя сказать, что гранды находятся в хорошем состоянии. «Реал» еле-еле обыграл команду из низших дивизионов в кубковой встрече, после этого проиграл «Вильярреалу», позволив «Барсе» возглавить таблицу. Сами каталонцы сначала не сумели выиграть в дерби в чемпионате, потом также с большими проблемами прошли через стадию 1/16 финала Кубка Испании. Посмотрим, как они будут выглядеть на стадии 1/2 финала Суперкубка страны.
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Снова Суперкубок проводится за пределами Испании – в Саудовской Аравии. Думаю, для «Реала» подобная история более привычна. Там уже все опытные ребята, которые привыкли к подобным перелётам, смене мест. А «Валенсия» в последние годы выступает откровенно слабо, поэтому для неё это будет чем-то новым.
После возобновления сезона «Валенсия» потерпела два поражения в чемпионате. Если можно понять неудачу в игре с сильным «Вильярреалом», «Реал» ему тоже уступил, то проигрыш «Кадису» на своём поле не укладывается в голове. Видно, что состояние игроков далеко от оптимального.
Поэтому я ставлю на «Реал» с форой (-1). Он более привычен к такому формату, лучше адаптируется к новым местам, к тому же ему есть что доказывать после поражения от «Вильярреала». «Валенсия» в нынешнем состоянии вряд ли сможет дать отпор», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 7.09.
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