Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бетис» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Суперкубка Испании

«Бетис» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Суперкубка Испании
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Суперкубка Испании «Бетис» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» в один гол за 3.62.

«Бетис» достаточно грамотно проводит сезон, стабилен в осенне-зимнем отрезке и вполне по делу ворвался в топ-4 таблицы, вытеснив оттуда «Атлетико». Команда прагматично действует впереди и не забывает про оборону собственных ворот, прилично смотрясь сзади. Однако против «Барселоны» севильцам всегда очень сложно играть, и они редко добиваются успеха в очных противостояниях.

Лучшие прогнозы на футбол.

Что касается «Барселоны», то клуб продолжает радовать болельщиков победами в чемпионате и сосредоточен исключительно на выступлениях на внутренней арене. Победа над «Атлетико» на его поле позволила каталонцам обеспечить себе отрыв от «Реала», и к матчам Суперкубка сине-гранатовые подходят в отличном настроении и бодрых кондициях. Да и очная статистика противостояний с «Бетисом» говорит в пользу гранда испанского футбола.

На мой взгляд, в этой паре фаворитом является номинально гостевой коллектив, и шансов у каталонцев на проход в финал значительно больше. Да, «Бетис» однозначно навяжет борьбу и так просто победу не отдаст, однако севильцы уступают противнику в классе и опыте. Я считаю, что сине-гранатовые смогут добиться успеха, учитывая превосходство по всем параметрам», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.07.

Мевля может покинуть московский «Спартак».

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере Гарри Кейна.

Широков: Дзюбе рано заканчивать карьеру.

«Бетис» – «Барселона». Левандовски изголодался по футболу «Бетис» – «Барселона». Левандовски изголодался по футболу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023