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«Бетис» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Суперкубка Испании

«Бетис» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Суперкубка Испании
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании.

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Как правило, эти команды друг другу забивают в очных матчах. Я сразу хочу предложить ставку обе забьют. Можно также пойти дальше и взять обе забьют и тотал больше 2.5. Попробую объяснить почему.

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Да, «Барселона» не смогла обыграть «Эспаньол», непонятно как выиграла у «Атлетико», чудом не пропустив. Надёжной игру в обороне не назовёшь.

«Бетис» — команда атакующая, умеющая хорошо комбинировать, хороший подбор игроков впереди. «Барселона» в обороне играет не очень плотно, не очень надёжно, чем может воспользоваться соперник.

За последние восемь очных матчей только раз ставка обе забьют не сыграла, когда «Бетис» обыграл «Барселону» 1:0. Хотелось бы, чтобы этот матч получился результативным», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.07.

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