«Бетис» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на игру Суперкубка Испании 12 января

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Бетис» – «Барселона».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.27.
«Суперкубок Испании. «Бетис» выступает на турнире как обладатель Кубка Испании, а «Барселона» завершила чемпионат на втором месте.
Лучшие прогнозы на футбол.
Это первые полуфинальные матчи. Игра проходит в Саудовской Аравии. Думаю, что матч получится серьёзный и интересный.
«Барселона» идёт на первом месте в Примере. Последний матч вырвала на зубах у мадридского «Атлетико». При этом «Барса» показала не свой футбол, владела мячом даже меньше соперника. Зато сыграла на результат.
«Бетис» – опытная и довольно сильная команда. Тот факт, что они взяли Кубок, как раз говорит о том, что команда тоже умеет играть на результат.
Я веду к тому, что не верю в большое количество голов. Тем более в серьёзных матчах «Бетис» много не забивает, да и «Барселона» в последнее время тоже.
Команды сыграют осторожно. Конечно, мяч будет у сине-гранатовых. Но результат непредсказуем. Матч пройдёт с небольшим количеством голевых моментов», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 9.07.
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