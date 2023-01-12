«Бетис» — «Барселона»: смотреть онлайн матч 1/2 финала Суперкубка Испании, прямой эфир

12 января состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Бетис» — «Барселона». Начало игры – в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!»
Лучшие прогнозы на футбол.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонцам. Поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56, а успех «Бетиса» оценивается аналитиками в 5.80. Ничья доступна за 4.70.
По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.63, а на тотал меньше 2.5 мяча – за 2.37.
На гол «Барселоны» дают коэффициент 1.10. Если забьёт «Бетис», сыграет коэффициент 1.51. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.72.
Экспресс с коэффициентом 9.07.
Мевля может покинуть московский «Спартак».
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере Гарри Кейна.
Широков: Дзюбе рано заканчивать карьеру.
- 12 января 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:00
-
06:00
- 11 января 2023
-
22:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00