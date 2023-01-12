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«Барыс» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Барыс» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Барыс» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 3.05.

«Пятиматчевая победная серия ЦСКА прервалась в самый неожиданный момент – во вторник в гостях у рушащегося «Автомобилиста». Причём поражение армейцев было по игре – команда встала после первого периода, была непохожа на себя ни в созидании, ни в обороне. Тревожный звонок. Тем более что у «Барыса» мотивация ещё серьёзнее, чем у «Автомобилиста». Казахстанцы ведут упорную борьбу за плей-офф, и любая осечка может стать роковой.

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При другом календаре можно было бы смело ставить на хозяев. Но команда Скабелки совсем недавно вернулась с длительного выезда на Дальний Восток. Сейчас у неё пик обратной акклиматизации, игроки далеки от идеального состояния. Поэтому спрогнозирую победу ЦСКА и низовой матч – зрители вряд ли увидят больше пяти заброшенных шайб. Победа ЦСКА + тотал меньше 5.5», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 9.07.

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