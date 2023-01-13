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«Спартак» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Спартак» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» за 2.98.

«У «Трактора» начиная со следующей недели смертельный календарь. Им предстоит месяц, в котором не будет ни одного проходного матча – сплошь звёздные соперники либо прямые конкуренты по борьбе за плей-офф. Челябинцы понимают, что в преддверии такого марафона надо обязательно обыгрывать «Спартак». Каждое очко на вес золота.

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Да и момент для того, чтобы победить красно-белых, просто идеальный. В воскресенье московская команда сенсационно победила в Ярославле, во вторник билась до последних секунд в Питере. Физическая и эмоциональная усталость на максимуме. Да ещё и голкиперы в очень плохой форме. Под натиском сверхмотивированного «Трактора» спартаковцы могут рассыпаться. Победа «Трактора» в основное время», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 6.63.

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