«Спартак» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Трактор».
Ставка: победа «Трактора» за 2.98.
«У «Трактора» начиная со следующей недели смертельный календарь. Им предстоит месяц, в котором не будет ни одного проходного матча – сплошь звёздные соперники либо прямые конкуренты по борьбе за плей-офф. Челябинцы понимают, что в преддверии такого марафона надо обязательно обыгрывать «Спартак». Каждое очко на вес золота.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Да и момент для того, чтобы победить красно-белых, просто идеальный. В воскресенье московская команда сенсационно победила в Ярославле, во вторник билась до последних секунд в Питере. Физическая и эмоциональная усталость на максимуме. Да ещё и голкиперы в очень плохой форме. Под натиском сверхмотивированного «Трактора» спартаковцы могут рассыпаться. Победа «Трактора» в основное время», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 6.63.
ХК «Сочи» установил антирекорд по длительности серии из поражений.
Илья Воробьёв: «Металлургу» нужны мужики.
Тихонов: Овечкин — великий спортсмен, но не наш. Он уже американец.
- 13 января 2023
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:15
- 12 января 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:00
-
06:00
- 11 января 2023
-
22:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30