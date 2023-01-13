«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз Владимира Плющева на встречу КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь».
Ставка: победа «Локомотива» за 1.66.
«Ярославцы проиграли пять матчей подряд, причём в среду не забросили ни одной шайбы. Дома посмотреть на команду Никитина собирается едва полдворца. Это, конечно, очень плохие показатели, в «Локомотиве» никого текущая ситуация не устраивает. Нужно исправляться. Хозяева будут играть с максимальной самоотдачей, будут выкладываться, как в плей-офф.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Для победы над «Северсталью» этого должно хватить. Всё-таки во время своей неудачной серии «Локомотив» проигрывал в основном сильным соперникам. У той же команды Разина уровень мастерства гораздо ниже, чем у «Трактора», «Магнитки» или «Салавата». К тому же вологодские металлурги успели «наесться» после Нового года. Четыре матча подряд с разницей в одну шайбу и борьбой до последних минут. Много сил отняли важные победы над «Куньлунем» и «Торпедо». «Северстали» важнее перевести дух, чтобы на следующей неделе ударно отыграть матчи с прямыми конкурентами. Думаю, что победа «Локомотива» окажется не только уверенной, но и результативной – в матче будет заброшено больше пяти шайб. Моя ставка — победа «Локомотива» в основное время», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 6.63.
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