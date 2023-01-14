«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает свою ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Адмирал».

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.61.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Адмирал» неожиданно понравился в Магнитогорске. По моментам, по созиданию беззвёздная команда из Владивостока сыграла намного ярче, чем вице-чемпионы, и вполне могла победить в основное время.

Вот и в Уфе приморцы смогут дать бой, но фаворитами всё же считаю хозяев. Они неделю назад тоже обыграли «Металлург» на выезде, хорошо смотрелись в Москве против «Динамо». Да и отдыхали на день больше.

При этом для того, чтобы взять два очка, команде Козлова придётся серьёзно постараться. В этой встрече точно будет немного заброшенных шайб. Моя ставка – тотал меньше 4.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 8.16.

Агент: Сычевым интересовались «Севилья» и турецкие клубы.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ман Сити» с коэффициентом 4.30.

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Вегорста.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.30.