«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает свою ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Адмирал».
Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.61.
«Адмирал» неожиданно понравился в Магнитогорске. По моментам, по созиданию беззвёздная команда из Владивостока сыграла намного ярче, чем вице-чемпионы, и вполне могла победить в основное время.
Вот и в Уфе приморцы смогут дать бой, но фаворитами всё же считаю хозяев. Они неделю назад тоже обыграли «Металлург» на выезде, хорошо смотрелись в Москве против «Динамо». Да и отдыхали на день больше.
При этом для того, чтобы взять два очка, команде Козлова придётся серьёзно постараться. В этой встрече точно будет немного заброшенных шайб. Моя ставка – тотал меньше 4.5 шайбы».
Экспресс с коэффициентом 8.16.
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