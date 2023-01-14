«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» Бильбао в 17-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка 1: ничья за 3.20.

Ставка 2: обе забьют за 1.99.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Одна из центральных игр тура, если не самая центральная, это баскское дерби между «Реалом Сосьедад» и «Атлетиком» из Бильбао. У «Сосьедада» хорошая серия – четыре матча подряд без поражений, три победы подряд. Команда в лидирующей тройке. На четыре очка «Сосьедад» опережает «Бетис».

«Атлетик» также три тура подряд не проигрывает, но в последних двух матчах были ничейные результаты. Удивительно, как он не додавил «Осасуну» в последнем матче. Было большое преимущество, моменты, но удача отвернулась.

Если брать статистику последних матчей между «Реалом Сосьедад» и «Атлетиком», то на «Аноэте» последние две встречи закончили вничью. Как правило, именно в Сан-Себастьяне команды обмениваются забитыми мячами. Можно сыграть «обе забьют» за 1.99. Последние ничьи были результативными – по 1:1.

Также я бы рассмотрел лобовую ничью. Да, «Сосьедад» обладает неплохим подбором игроков, у «Атлетика» тоже мало травмированных, очень хорошая скамейка, команда неплохо готова. Отдать кому-то предпочтение в этом матче очень сложно. Я бы расценил шансы – 50 на 50. Ничья мне видится реальным результатом. Коэффициент – 3.20. Можно раздробить по таймам. В первом тайме ничья также идёт за хороший коэффициент».

Экспресс с коэффициентом 9.50.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.

Хави: я восхищаюсь Анчелотти и несколькими футболистами «Реала».

Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.

Юран: сомневаюсь, что Джикия смог бы закрепиться в топ-клубе Серии А.