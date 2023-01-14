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«Лечче» — «Милан»: смотреть бесплатную трансляцию матча, по какому каналу покажут

«Лечче» — «Милан»: смотреть бесплатную трансляцию матча, по какому каналу покажут
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14 января состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Милан». Начало игры — в 20:00 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Лечче» оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.02.

Букмекеры считают, что матч «Лечче» — «Милан» получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 9.50.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.

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