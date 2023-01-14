«Лечче» — «Милан»: смотреть бесплатную трансляцию матча, по какому каналу покажут

14 января состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Милан». Начало игры — в 20:00 мск.
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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Лечче» оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.02.
Букмекеры считают, что матч «Лечче» — «Милан» получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.
Экспресс с коэффициентом 9.50.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.
Гус Хиддинк: Головин может заиграть в АПЛ.
Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.
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