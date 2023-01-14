«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» Бильбао в 17-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой (0) за 1.70.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Баскское дерби в этом сезоне может получиться особенно интересным. «Сосьедад» идёт на третьем месте, «Атлетик» – на седьмом. Между командами всего шесть очков разницы. Всё может ещё уплотниться, если Бильбао одержит гостевую победу. Но, честно говоря, в такое развитие событий я не очень верю.

Уж очень здорово выглядит «Реал Сосьедад» после паузы. Четыре подряд победы одержано, учитывая кубковые матчи. Не скажу, что «Атлетик» выглядит сильно хуже, но удача от него стала частенько отворачиваться. Барахлит атака: в двух матчах чемпионата подряд не забивали (0:0). Правда, в Кубке Испании здорово себя проявили, но там и соперник был послабее.

У «Реала Сосьедад» атака как раз исправно забивает. Там подбор игроков очень интересный, игра поставленная. Так что я бы здесь всё-таки отталкивался от хозяев. Фактор своего поля также может сработать. Поэтому выберу ставку на победу «Сосьедада» с форой (0). Свой мяч они наверняка забьют, сомневаюсь, что гости отличатся дважды.

В последний раз «Атлетик» побеждал на выезде в этом дерби в 2017-м».

Экспресс с коэффициентом 9.50.

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