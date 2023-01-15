«Ак Барс» — «Сибирь»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь».

Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0).

Лучшие прогнозы на КХЛ.

На 11-й минуте Артём Лукоянов вывел казанцев вперёд. На 19-й минуте Станислав Галиев точным броском удвоил преимущество «Ак Барса».

На 27-й минуте Никита Ефремов отыграл один гол.

На 51-й минуте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва забросил третью шайбу. На 57-й минуте Денис Голубев, реализовав численное большинство, сократил отставание до минимума. Через 96 секунд Максим Сушко сравнял счёт. На второй минуте овертайма Александр Шаров принёс победу новосибирцам.

Отметим, что «Ак Барс» прервал победную серию из пяти матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Астане сыграет с «Барысом». «Ак Барс» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 16 января.

Экспресс с коэффициентом 9.50.

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